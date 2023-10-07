ЗДОРОВЬЕ
08:00, 07 октября 2023
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Названы основные признаки, указывающие на стенокардию

Названы основные признаки, указывающие на стенокардию

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Названы главные признаки, указывающие на стенокардию. Об этом газете «Известия» рассказала врач-кардиолог Диана Деревянкина.

По словам эксперта, к типичным признакам недуга относят жгучую давящую боль за грудиной или слева от нее. Неприятные ощущения могут распространяться на левую руку, плечо, лопатку. Чаще всего боль появляется при физической нагрузке и проходит в состоянии покоя.

Также на проявление стенокардии может указывать одышка, возникающая при активности. «Впервые возникшая одышка, снижение переносимости физической нагрузки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем», — высказалась доктор.

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(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом)

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