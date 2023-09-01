Названы неожиданные болезни, связанные с недосыпом

О влиянии хронического недосыпа на здоровье рассказал лен Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

По мнению специалиста, отсутствие нормального режима сна может повлиять на возникновение сахарного диабета. Также проблемы со сном могут вытекать в артериальную гипертензию, увеличение массы тела и угнетение имунной системы. А это, в свою очередь, может вызвать проблемы куда серьезней.

«Иммунитет у нас отвечает и за подавление опухолевых клеток, и если он ослабевает, то риски развития онкологических заболеваний увеличиваются», — рассказал Кудинов.

Сомнолог посоветовал спать не менее 7-8 часов в сутки. При этом отсыпаться в выходные не стоит — это вряд ли поможет восстановить режим сна.

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