Названы начальные симптомы проблем с потенцией

Названы начальные симптомы, предупреждающие о проблемах с потенцией. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал уролог Евгений Вотяков.

Причины импотенции бывают разными. Дисфункция эрекции может быть вызвана органическими или психогенными факторами. К числу первых относятся ожирение, сахарный диабет, патологии щитовидной железы. По словам эксперта, зачастую мужчины не обращают на сигналы организма, предупреждающие о формировании проблемы.

Первый и самый главный признак импотенции — постоянное исчезновение эрекции в процессе полового акта.

Второй признак эректильной дисфункции — слишком быстрое семяизвержение. Из-за этого длительность полового акта сокращается, а мужчина начинает испытывать вину перед партнершей.

Снижение либидо также укажет на формирование проблемы. В таком случае мужчина отказывается от секса, даже если он имеет чувства к избраннице.

Последний признак — спонтанная эрекция.

Ранее были названы способы, которые помогут избежать проблем с потенцией. Подробности смотрите в этой статье.

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