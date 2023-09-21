Названы начальные симптомы проблем с потенцией
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Названы начальные симптомы, предупреждающие о проблемах с потенцией. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал уролог Евгений Вотяков.
Причины импотенции бывают разными. Дисфункция эрекции может быть вызвана органическими или психогенными факторами. К числу первых относятся ожирение, сахарный диабет, патологии щитовидной железы. По словам эксперта, зачастую мужчины не обращают на сигналы организма, предупреждающие о формировании проблемы.
Первый и самый главный признак импотенции — постоянное исчезновение эрекции в процессе полового акта.
Второй признак эректильной дисфункции — слишком быстрое семяизвержение. Из-за этого длительность полового акта сокращается, а мужчина начинает испытывать вину перед партнершей.
Снижение либидо также укажет на формирование проблемы. В таком случае мужчина отказывается от секса, даже если он имеет чувства к избраннице.
Последний признак — спонтанная эрекция.
Ранее были названы способы, которые помогут избежать проблем с потенцией. Подробности смотрите в этой статье.
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