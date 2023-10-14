ЗДОРОВЬЕ
15:00, 14 октября 2023
1 мин.

Названы 3 неочевидных симптома, которые указывают на заболевание сердца

Названы 3 неочевидных симптома, которые указывают на заболевание сердца

© freepik

Названы 3 неочевидных симптома, указывающие на заболевание сердца. Об этом порталу E1.ru рассказала врач Ольга Уланкина.

По словам эксперта, нетипичными и редкими симптомами инсульта могут быть изменения в поведении человека. Речь идет про неоправданную агрессию или галлюцинации.

К необычным проявлениям инфаркта относится боль в челюсти.

Ольга отметила, что болезни сердца могут протекать без симптомов. В таком случае ситуация особенно опасна. Напомним, что инфаркты и инсульты — самая частая причина смертности в России.

Ранее врач объяснил, почему храп может привести к смерти. Подробности смотрите в этой статье.

(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом)

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.