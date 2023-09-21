Названо единственное условие, когда полезно жевать жвачку. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

Жевательную резинку можно считать полезной. Она помогает вырабатывать желудочный сок, а это улучшает пищеварение. Кроме того, когда мы жуем, приходит чувство насыщения, после которого человек перестает переедать.

Эксперт обратила внимание на то, что резинка полезна лишь после еды. Важно, что ходить с жвачкой можно не более 15 минут. Если жевать ее часто, то в организме может нарушиться обмен веществ и появиться лишний вес.

Стоит выбирать только те резинки, которые не содержат сахар в составе. Иначе длительное жевание может привести к развитию кариеса.

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