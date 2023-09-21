ЗДОРОВЬЕ
04:00, 21 сентября 2023
1 мин.

Названо единственное условие, когда полезно жевать жвачку

Названо единственное условие, когда полезно жевать жвачку

© freepik

Названо единственное условие, когда полезно жевать жвачку. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

Жевательную резинку можно считать полезной. Она помогает вырабатывать желудочный сок, а это улучшает пищеварение. Кроме того, когда мы жуем, приходит чувство насыщения, после которого человек перестает переедать.

Эксперт обратила внимание на то, что резинка полезна лишь после еды. Важно, что ходить с жвачкой можно не более 15 минут. Если жевать ее часто, то в организме может нарушиться обмен веществ и появиться лишний вес.

Стоит выбирать только те резинки, которые не содержат сахар в составе. Иначе длительное жевание может привести к развитию кариеса.

Ранее была названа физическая активность, полезная для сердца и сосудов. Подробности смотрите в этой статье.

(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом)

Источник фото:freepik
Теги:
#новости
,
#здоровье
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.