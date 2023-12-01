Названа связь между характером человека и деменцией

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что некоторые черты характера свидетельствуют о более низком риске заболеть деменцией или болезнью Альцгеймера. Авторы работы проанализировали данные восьми исследований, участие в которых приняли более 44 тысяч человек в возрасте от 49 до 81 года.

За испытуемыми наблюдали 21 году. У 1 703 участников исследования за этот период диагностировали деменцию, пишет «Доктор Питер».

Исследователи проверили у каждого из участников исследования следующие черты характера: доброжелательность, общительность, открытость новому опыту, невротизм, уровень удовлетворенности жизнью и настрой.

Выяснилось, что меньший риск деменции имели добросовестные люди, которые были общительными и позитивно смотрели на мир.

При этом невротики, склонные к негативу, гневу, тревожности и страху, имели более высокие риски столкнуться со старческим слабоумием.

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