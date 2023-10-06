Названа самая неожиданная причина инсульта: обратите внимание на ваши зубы

Кариес – это одно из самых распространенных заболеваний у россиян. Он может появиться из-за плохой гигиены полости рта или злоупотребления быстрых углеводов, сахара. При этом ошибочно полагать, что кариес никак не скажется на работе всего организма, он может привести ко многим опасным последствиям. Об этом сообщает «Абзац».

Воспаление «по цепочке»

Далеко не все люди посещают кабинет стоматолога каждые полгода, а обращаются за помощью уже при явном дискомфорте или болевых ощущениях в полости рта. Всему виной обычно становится когда-то начавшийся и проигнорированный кариес. Он может провоцировать пульпит, периодонтит, абсцесс, флегмон, периостит, остеомиелит.

Проблемы с сердцем и сосудами

«Часто воспалительные заболевания в челюсти (бывают даже пародонтальные кисты) сенсибилизируют организм к воспалительной реакции. Комплексы антител антигена циркулируют в крови и иногда приводят к поражению интимы сосудов. В ней потом откладываются жиры и развивается атеросклероз сосудов, появляются бляшки, тромбы и, как следствие, инфаркты, инсульты», – рассказал стоматолог Олег Янушевич.

Неприятный запах

Люди с неприятным запахом изо рта часто думают, что всему виной проблемы с ЖКТ, и обращаются к гастроэнтерологу. Однако, как утверждает диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, такие последствия могут быть симптомами хронического пародонтоза и пародонтита с кариесом.

«Из-за кариеса начинается избыточный бактериальный рост, он дает сильный неприятный запах изо рта. Многие тогда думают, что это проблемы с желудком, но это не всегда так. Или незалеченные каналы. Бывает, наоборот, что стоматологи или лор-врачи отправляют к гастроэнтерологу, увидев признаки рефлюксной болезни. Они видят, как кислота обжигает эмаль зубов. Сами пациенты могут при этом изжогу не ощущать», – пояснила эксперт.

Кроме того, кариес может повлиять на здоровье суставов. Поэтому его лечение – это профилактика многих серьезных заболеваний.

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