Названа правильная поза для сна при гриппе и ОРВИ

При гриппе или ОРВИ, когда нос не дышит, мышцы болят, а тело горит, хочется больше лежать и спать. Чтобы справиться с болезнью, нужно правильно спать. Соответствующим советом поделился эксперт по сну Том Уайт.

Он назвал лучшую позу для сна при гриппе или ОРВИ. Нужно удобно лечь на спину, подложить под голову, плечи и шею подушечки или валики. Важно, чтобы шея находилась в расслабленном состоянии.

Изголовье должно быть приподнято вверх – это нужно для уменьшения количества выделений из носа.

«Попробуйте использовать для этого подушки и мягкие одеяла», - сказал Уайт и напомнил, что наклон не надо делать большим. На совет эксперта обратил внимание сайт «Доктор Питер».

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