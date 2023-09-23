Названа главная причина нарушений сна. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.

Как выяснилось, у человека может возникнуть бессонница из-за дефицита железа в организме. В таком случае сон становится более поверхностным и беспокойным. Из-за этого человек начинает просыпаться до звонка будильника.

Недостаток железа в тканях мозга приводит к развитию синдрома беспокойных ног. При этом расстройстве возникают чувства боли, жжения в конечностях.

«Во время сна может возникать синдром периодических движений ног — частые подергивания, которые «подбуживают» мозг и не позволяют погрузиться в глубокие стадии сна», — высказался эксперт.

Роман считает, что при наличии проблем со сном человек должен сдать анализ на уровень железа в крови.

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