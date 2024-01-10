Названа главная опасность холодца

Зимние праздники у многих ассоциируются не только с оливье и мандаринами, но и холодцом. Однако злоупотреблять этим мясным блюдом не стоит, так как это может быть опасно для организма.

По словам диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, в холодце содержится большое количество насыщенных жиров, а они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов.

Даже полностью здоровым людям специалист рекомендует ограничиваться лишь небольшой порцией холодца – не более 100 граммов. При этом стоит выбирать менее насыщенные заливные с использованием только диетического мяса, а также овощей.

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Источник: Москва 24