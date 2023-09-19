ЗДОРОВЬЕ
22:00, 19 сентября 2023
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Названа физическая нагрузка, полезная для сердца и сосудов

Названа физическая нагрузка, полезная для сердца и сосудов

© freepik

Названа физическая нагрузка, полезная для сердца и сосудов. Об этом сообщает портал News.ru.

Врач-кардиолог Асият Хачирова считает, что занятия йогой и плаванием способствуют улучшению здоровья за счет укрепления сердечной мышцы. По словам эксперта, подобные активности снижают не только уровень стресса, но и артериальное давление. Кроме того, плавание улучшает кровообращение, увеличивая частоту сердечных сокращений.

Также Асият отметила, что подобным эффектом обладают бег, езда на велосипедах, скандинавская ходьба и аэробика.

Выносливость сердца могут улучшить и интервальные тренировки, которые предполагают чередование высокой и низкой интенсивности.

Ранее были названы продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца. Подробности смотрите в этой статье.

(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом)

Источник фото:freepik
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