Названа физическая нагрузка, полезная для сердца и сосудов. Об этом сообщает портал News.ru.

Врач-кардиолог Асият Хачирова считает, что занятия йогой и плаванием способствуют улучшению здоровья за счет укрепления сердечной мышцы. По словам эксперта, подобные активности снижают не только уровень стресса, но и артериальное давление. Кроме того, плавание улучшает кровообращение, увеличивая частоту сердечных сокращений.

Также Асият отметила, что подобным эффектом обладают бег, езда на велосипедах, скандинавская ходьба и аэробика.

Выносливость сердца могут улучшить и интервальные тренировки, которые предполагают чередование высокой и низкой интенсивности.

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