Названа болезнь, при которой увеличивается нос

С возрастом многие люди замечают, что их черты лица изменятся. В том числе нос становится с несколько раз больше и как будто опускается. Хирург Иляна Гончарова рассказала, что, как правило, это вполне нормально. Однако иногда это может указывать на болезнь.

По словам специалиста, нос на самом деле не растет, а увеличивается в размерах. Связано это с тем, что хрящевая ткань просто теряет эластин и коллаген становится волокнистым. Из-за этого визуально кажется, что нос становится больше. Эти изменения встречаются у всех. А вот у людей с пристрастием к алкоголю подобное возникает по иной причине.

Нос может увеличиваться при ринофиме – заболевании, которое влечет за собой разрастание кожи. Кроме того, эта часть лица становится бугристой. Встречается данный недуг у людей, страдающих от алкогольной зависимости.

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