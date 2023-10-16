Известна болезнь, которая провоцирует инсульт у молодежи

Многие привыкли к тому, что инсульт случается после 50 лет. Однако сейчас болезнь помолодела – стоит вспомнить 40-летнего актера Алексея Янина, который 8 лет боролся с последствиями инсульта и скончался 9 сентября.

Есть болезнь, которая провоцирует резкое нарушение нормального кровоснабжения мозга. Об этом рассказал врач Павел Раменский.

Главным фактором, который провоцирует инсульт, является сахарный диабет, пишет «Доктор Питер». В результате происходит развитие атеросклероза – он, в свою очередь, вызывает инсульт.

До инсульта могут довести курение и употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение сна и стресс. Гипертония также провоцирует резкое нарушение нормального кровоснабжения мозга.

Ранее сообщалось, какие два симптома возникают перед мгновенной смертью.

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