Назван возраст, когда мужчины и женщины перестают заниматься сексом

Ученые из Массачусетского университета провели исследование, в результате которого был установлен возраст, когда мужчины и женщины перестают заниматься сексом.

Как пишет mk.ru, в среднем мужчины прекращают заниматься сексом в возрасте 64 лет, а у женщин этот возраст составляет 58 лет. При этом более 15% опрошенных мужчин продолжают заниматься интимом и после 80 лет, в то время как у женщин этот процент составляет всего 7%.

По словам психолога Сергея Шевченко, у женщин интимная жизнь прекращается раньше из-за менопаузы и изменений гормонального фона. Это может привести к сухости влагалища и снижению сексуального влечения. Однако данные проблемы можно решить при гормональной терапии и приеме кальция, витамина D, Омега-3 и регулярной физической активности.

Прекращение половой жизни у мужчин происходит из-за низкого уровня «мужских» гормонов, в особенности тестостерона. Также различные заболевания, такие как сердечно-сосудистые, могут вызвать проблемы с эрекцией.

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