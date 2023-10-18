Назван витамин, который напрямую влияет на память человека
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Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала порталу «Доктор Питер» о витамине, который влияет на память человека.
По словам Лебедевой, таким витамином является B12. При этом, недостаток этого элемента в организме можно распознать по нескольким симптомам: онемение в конечностях, ощущение мурашек, боли в мышцах.
Как рассказала врач, наиболее часто дефицит В12 испытывают веганы:
«Витамина В12 очень мало у веганов и людей с гастритами. Правда, наша микробиота может его синтезировать, но исключительно для своих целей», — рассказала она.
Распознать дефицит витамина можно еще и благодаря анализу крови. Обычно под В12 в расшифровке анализов скрывается цианокобаламин — неактивная форма витамина.
Восполнить недостаток элемента можно добавив в рацион субпродукты, рыбу и яйца. Либо принимая пищевые добавки с витаминами.
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