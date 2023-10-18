Назван витамин, который напрямую влияет на память человека

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала порталу «Доктор Питер» о витамине, который влияет на память человека.

По словам Лебедевой, таким витамином является B12. При этом, недостаток этого элемента в организме можно распознать по нескольким симптомам: онемение в конечностях, ощущение мурашек, боли в мышцах.

Как рассказала врач, наиболее часто дефицит В12 испытывают веганы:

«Витамина В12 очень мало у веганов и людей с гастритами. Правда, наша микробиота может его синтезировать, но исключительно для своих целей», — рассказала она.

Распознать дефицит витамина можно еще и благодаря анализу крови. Обычно под В12 в расшифровке анализов скрывается цианокобаламин — неактивная форма витамина.

Восполнить недостаток элемента можно добавив в рацион субпродукты, рыбу и яйца. Либо принимая пищевые добавки с витаминами.

Ранее мы писали о том, что врач-иммунолог назвал простой способ диагностики рака яичников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.