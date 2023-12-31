ЗДОРОВЬЕ
20:00, 31 декабря 2023
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Назван самый эффективный продукт для чистки желудка

Назван самый эффективный продукт для чистки желудка

© Freepik

Назван самый эффективный продукт для чистки желудка, об этом сообщает Pravda.Ru.

Врач-кардиохирург Лео Бокерия рассказал об эффективном продукте, который помогает очищать от бактерий желудочно-кишечный тракт. По словам медика, лучше всего с этим борется обычная газированная вода без сахара и прочих вредных примесей.

«Когда вы употребляете газированную воду, вы очищаете весь ЖКТ от бактерий», — рассказал Бокерия.

Врач объяснил, что из-за того, что в газированной воде содержится растворенный кислород, он способен уничтожить анаэробные бактерии, которые боятся кислорода.

Ранее мы писали о том, что врачи рассказали, как пережить экстремальный перепад температур в Новый год.

Источник фото:Freepik
Автор:Иван Марков
Тег:
#здоровье
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