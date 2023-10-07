Назван неожиданный симптом, который появляется перед мгновенной смертью

Зачастую о проблемах со здоровьем у человека можно сказать даже без обследования. Опытный врач по внешним признакам может сказать, что беспокоит того или иного пациента. Также специалисты способны определить, что больной вот-вот встретит свою смерть. И всего по одному признаку.

Практикующий кардиолог Константин Крулев отметил, что развитие атеросклероза, который в свою очередь приводит к инфаркту и мгновенной смерти, можно предугадать по волосам. А именно по их седине. По его словам, преждевременное появление белых локонов может быть ранним признаком появления атеросклеротических бляшек.

Доказательство этому привели испанские ученые. Они провели исследование, в котором участвовало более 500 мужчин в возрасте от 42 до 64 лет. С помощью эксперимента они определили, что появление седины действительно пропорционально возникновению атеросклероза.

При этом данной связи у женщин не обнаружено. Однако это лишь потому, что участниц, согласных на исследование, не удалось найти.

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Источник: «Доктор Питер»