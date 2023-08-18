Насколько реально заразиться раком: врач ответил, при каких условиях это возможно

В издательстве «Эксмо» вышла книга «Правда о раке», автором которой стал врач-онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Максим Кото. Эксперт разобрал мифы о причинах онкологических заболеваний.

Злокачественная опухоль может развиться всего из одной клетки, которая приобрела возможность бесконтрольно размножаться, но утратила способность к апоптозу (запланированной гибели).

Стоит подчеркнуть, что онкологические заболевания не переносятся по воздуху. Заразиться раком через кровь или слюну просто невозможно.

Шведские ученые провели соответствующие исследования. Они проанализировали 350 000 случаев переливания крови и не нашли никакой связи между развитием злокачественных опухолей и донорской кровью.

Чтобы болезнь считалась заразной, нужен возбудитель (бактерия или вирус) и путь передачи: например, плохо вымытые руки, близкий контакт с заболевшим и другие общепринятые способы получить инфекцию.

Инфекции могут быть причиной развития онкологии. Но передается не рак, а вирусы или бактерии, которые увеличивают риск заболеть.

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