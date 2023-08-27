Найдется дома у каждого: что нужно съесть перед полетом на самолете

Каждый из нас с нетерпением ждет долгожданного отпуска и уже мысленно готовится к нему. Но чтобы все прошло гладко, необходимо подумать и о питании. Особенно важно подобрать продукты, после которых вам не станет плохо в самолете.

Специалисты советуют туристам перед полетом подкрепиться тремя продуктами, которые способны решить ту или иную проблему. Каждый из вас знает их и хранит у себя дома.

Апельсин

Цитрусовые не только вкусные, но и полезные. Особенно если вы идете туда, где большое скопление людей. Благодаря содержанию витамина С, с помощью апельсинов можно позаботиться об укреплении иммунитета. Съешьте хотя бы кусочек перед полетом.

Банан

Еще один плод, который не только вкусный, но и несет пользу. Если вы страдает от онемения ног, особенно в самолете, где негде развернуться, то съешьте кусочек банана. Он содержит калий. Там есть еще и ударная доза клетчатки, которая благотворно влияет на пищеварение.

Овсянка

Если перед отправлением вы выберете кашу, то во время длительного полета не будете ощущать чувство голода. Также овсянка содержит мелатонин и триптофан, которые обеспечивают качественный сон.