Найдено опасное для жизни последствие одиночества
© Freepik
Люди, страдающие одиночеством, рискуют получить опасное для жизни последствие. Об этом сообщили ученые из Медицинского колледжа во Флориде.
Они проанализировали данные полутора миллионов человек. Речь идет о людях в возрасте от 38 до 73 лет.
Участников спрашивали, одиноки ли они. Наблюдение велось на протяжении 15 лет.
Затем ученые установили, что у 2822 человек развилась болезнь Паркинсона – в основном она выявлялась у тех, кто ответил на вопрос об одиночестве утвердительно.
Согласно выводам ученых, одиночество делает мозг уязвимее к нейродегенеративным процессам. В результате нейроны теряют свою функцию и начинаются болезнь Паркинсона или Альцгеймера. В целом риск заболеть у одиноких людей вырастает на 37%, сообщает Pravda.ru.
Ранее мы писали о полезных привычках, которые могут продлить жизнь.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.