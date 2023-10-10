Найдено опасное для жизни последствие одиночества

Люди, страдающие одиночеством, рискуют получить опасное для жизни последствие. Об этом сообщили ученые из Медицинского колледжа во Флориде.

Они проанализировали данные полутора миллионов человек. Речь идет о людях в возрасте от 38 до 73 лет.

Участников спрашивали, одиноки ли они. Наблюдение велось на протяжении 15 лет.

Затем ученые установили, что у 2822 человек развилась болезнь Паркинсона – в основном она выявлялась у тех, кто ответил на вопрос об одиночестве утвердительно.

Согласно выводам ученых, одиночество делает мозг уязвимее к нейродегенеративным процессам. В результате нейроны теряют свою функцию и начинаются болезнь Паркинсона или Альцгеймера. В целом риск заболеть у одиноких людей вырастает на 37%, сообщает Pravda.ru.

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