Надо ли заряжать смартфон до 100%: специалист по ремонту техники развеял популярный миф

В последнее время можно услышать разные точки зрения о том, до какого процента допустимо заряжать сотовый телефон. Специалист по ремонту техники Максим Дворяшин дал ответ на этот вопрос.

Некоторые считают, что неправильная зарядка выведет из строя аккумулятор. По словам Дворяшина, можно заряжать смартфон до 100% и не бояться за аккумулятор.

Эксперт уверен – с гаджетом ничего не случиться. Все устройства сейчас оснащены системой, контролирующей поступление тока. Речь идет о специальном контроллере.

«Как только гаджет зарядится до 100%, он снизит уровень тока и будет просто его поддерживать», - сказал Дворяшин сайту BLITZ+.

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