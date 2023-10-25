На Россию надвигается сильнейшая магнитная буря: как ее пережить

На Россию надвигается сильнейшая магнитная буря, об этом сообщает Life.ru.

Как рассказали метеорологи, сильная магнитная буря, которую оценивают в 3-4 балла, будет активна с 26 по 31 октября. 26 октября активность будет умеренной, а 27 октября вспышка на Солнце вызовет мощный выброс энергии и частиц, которые вызовут ощутимую магнитную бурю. Ее последствия продлятся до 31 октября.

Метеозависимые люди обычно страдают от магнитных волнений. У них возникает головная боль, скачки артериального давления, тахикардия, затрудненное дыхание и бессонница.

И хотя способов лечения от последствий магнитных бурь медицина еще не изобрела, врачи все же рекомендуют придерживаться ряда правил. Скорректируйте распорядок дня и ложитесь спать не позже 23:00. Старайтесь в дни активности Солнечной энергии не есть сладкое, соленое и острое - ведите в рацион продукты, богатые калием: абрикосы, бананы, изюм, курагу. Избегайте физических и эмоциональных нагрузок.

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