На какие проблемы с организмом могут указывать ваши брови

А вы знали, что состояние бровей может многое сказать о вашем здоровье? Рассказываем, на что стоит обратить внимание, если форма бровей изменилась.

Брови поредели

Если вы понимаете, что количество бровей уменьшилось, возможно изменения произошли из-за нарушения менструального цикла. Обратитесь к гинекологу и пройдите обследование. У мужчин редки брови говорят о заболеваниях нервной системы.

Брови начали выпадать

В таком случае возможны проблемы с гормонами. Вероятнее всего, выпадение бровей связано с недостатком гормонов щитовидной железы. Также выпадение волос связывают с раком, сифилисом и тяжелой анемией.

Брови опустились

Если вы заметили, что одна бровь ниже другой, возможно, причастен паралич лицевого нерва. Впрочем, нервно-мышечные заболевания тоже могут привести к смещению бровей.

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