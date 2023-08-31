ЗДОРОВЬЕ
20:00, 31 августа 2023
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На какие проблемы с организмом могут указывать ваши брови

На какие проблемы с организмом могут указывать ваши брови

© Freepik

А вы знали, что состояние бровей может многое сказать о вашем здоровье? Рассказываем, на что стоит обратить внимание, если форма бровей изменилась.

Брови поредели

Если вы понимаете, что количество бровей уменьшилось, возможно изменения произошли из-за нарушения менструального цикла. Обратитесь к гинекологу и пройдите обследование. У мужчин редки брови говорят о заболеваниях нервной системы.

Брови начали выпадать

В таком случае возможны проблемы с гормонами. Вероятнее всего, выпадение бровей связано с недостатком гормонов щитовидной железы. Также выпадение волос связывают с раком, сифилисом и тяжелой анемией.

Брови опустились

Если вы заметили, что одна бровь ниже другой, возможно, причастен паралич лицевого нерва. Впрочем, нервно-мышечные заболевания тоже могут привести к смещению бровей.

Ранее мы писали о том, как пыль в квартире может сказаться на вашем организме.

Источник фото:Freepik
Источник:doctorpiter.ru
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#здоровье
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