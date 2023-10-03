Мужчина несколько лет не ходил к стоматологу и заработал проблемы с сердцем

В Кирове 40-летний мужчина несколько лет не посещал стоматолога. Это отразилось на здоровье сердца – ему потребовалась операция.

Подробности сообщил сайт Kp.ru.

Проблемы с сердцем дали о себе знать после простуды – мужчина заметил одышку и обратился к врачам. Эхокардиоскопия выявила у него заболевания, которые обычно встречаются у более возрастных пациентов. Кроме того, в крови заметили повышение воспалительных маркеров.

Истинная причина ухудшения состояния крылась во рту. Мужчина несколько лет не посещал стоматолога, что и привело к поражению сердца. Поэтому пациенту сначала провели лечение кариеса, удалили корни. В результате самочувствие улучшилось, а воспаление спало.

Учитывая, что процессы в сердце были на тот момент необратимы, мужчине сделали операцию по протезированию аортального клапана.

Ранее сообщалось, что во рту можно найти признаки болезней щитовидной железы.