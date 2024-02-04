ЗДОРОВЬЕ
Опубликовано 04 февраля 2024, 22:00
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Можно ли запивать еду водой: рассказали терапевт и гастроэнтеролог

Можно ли запивать еду водой: рассказали терапевт и гастроэнтеролог

© Freepik

Мнение экспертов о том, стоит или нет запивать еду водой, расходятся. Так, врач-терапевт Надежда Подкорытова считает, что это положительно влияет на некоторые моменты работы организма, передает 74.ru.

По ее словам, вода помогает размягчить комки пищи и ускоряет ее прохождение через пищевод. Кроме того, запивая пищу, можно сделать прием еды более богатым на вкусовые ощущения, так как жидкость очищает рецепторы.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух тоже склоняется к пользе такого метода. Специалист отметил, что крайне важно запивать пищу водой зимой, потому что в это время года из-за низкой влажности кожа и слизистые оболочки носоглотки людей часто пересыхают. Это грозит заболеваниями.

Ранее врач Екатерина Волкова назвала продукты, от которых ни в коем случае нельзя отказываться. На первом месте стоит сливочное масло.

Источник фото:Freepik
Автор:Филипп Иванов
Тег:
#здоровье
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