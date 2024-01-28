Можно ли навсегда избавиться от герпеса: отвечает врач

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал, что вирус герпеса, однажды попав в организм, останется там навсегда. По его словам, герпетические инфекции «прячутся» в тех местах, которые недостижимы для иммунного ответа.

«В частности, вирус герпеса 1-го типа «скрывается» в ганглиях тройничного нерва — «узелочках» по ходу тройничного нерва. Вирус Эппштейна-Барр прячется в лимфатических узлах. Цитомегаловирус находится в слюнных железах, но при обострении может проникать в кровь», - пояснил медик в беседе с aif.ru.

При этом защитные антитела в крови могут подавить развитие герпеса, но сам вирус останется и продолжит существовать в организме.

«Но можно предотвратить обострения болезни. Для этого нужно поддерживать свой иммунитет — сбалансированно питаться, высыпаться и не нервничать», — сказал врач.

Вместе с тем, герпесом заражена подавляющая часть населения планеты, обычно вирус передается в раннем детстве от родителей воздушно-капельным путем.

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