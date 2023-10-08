ЗДОРОВЬЕ
21:00, 08 октября 2023
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Может ли стресс повлиять на возникновение болезней: ответил врач

Может ли стресс повлиять на возникновение болезней: ответил врач

© Pixabay

Наверняка многие слышали фразу «все болезни из-за нервов». Но правдива ли она? Врач-кардиолог Валентина Байдина рассказала порталу «Доктор Питер» о заболеваниях, которые могут возникнуть из-за стресса.

Нервная система влияет на работу кишечника, рассказывает медик. По словам Валентины Байдиной, при сильном волнении люди зачастую испытывают дискомфорт в области живота. Если у мужчин возникает желание дефекации, то у женщин из-за этого подступает тошнота и рвота.

Кашель возникает не всегда из-за простуды или вирусного заболевания. Как рассказывает врач, даже у здорового человека после длительных неприятных разговоров или ответственных совещаний может возникать сухой кашель. Это явление считают психогенным кашлем, возникающим как вариант невроза.

Ранее мы писали о том, что назван неожиданный симптом, который появляется перед мгновенной смертью.

Источник фото:Pixabay
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#здоровье
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#болезнь
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