Может ли стресс повлиять на возникновение болезней: ответил врач

Наверняка многие слышали фразу «все болезни из-за нервов». Но правдива ли она? Врач-кардиолог Валентина Байдина рассказала порталу «Доктор Питер» о заболеваниях, которые могут возникнуть из-за стресса.

Нервная система влияет на работу кишечника, рассказывает медик. По словам Валентины Байдиной, при сильном волнении люди зачастую испытывают дискомфорт в области живота. Если у мужчин возникает желание дефекации, то у женщин из-за этого подступает тошнота и рвота.

Кашель возникает не всегда из-за простуды или вирусного заболевания. Как рассказывает врач, даже у здорового человека после длительных неприятных разговоров или ответственных совещаний может возникать сухой кашель. Это явление считают психогенным кашлем, возникающим как вариант невроза.

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