Могут навредить серьезнее ковида: шесть инфекций надо опасаться этой осенью
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Есть шесть инфекций, которые могут навредить серьезнее коронавируса. Подробнее о них рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Осенью циркулируют так называемые детские болезни – ветрянка, скарлатина, коклюш, паротит. Все они очень заразны и могут надолго отправить ребенка на больничный или дать осложнения.
Опасность для взрослых и детей представляет корь. Иногда у больных развиваются пневмония, гепатит, энцефалит, снижается слух.
Третья разновидность опасных вирусов – кишечные инфекции. Их причиной становятся норовирусы, ротавирусы и энтеровирусы. Особенно опасен Вирус Коксаки. В большей степени кишечным инфекциям подвержены дети.
Также ежегодно осенью формируется новый тип гриппа. Самое тяжелое течение – у людей с ослабленным здоровьем. Надо понимать, что грипп – серьезная инфекция, которая в некоторых случаях приводит к смерти.
Кроме вирусов, в холодное время года опасны бактерии, в частности, пневмококк. Он провоцирует синуситы, отиты, пневмонии. Врач советует заранее сделать прививку, поскольку терапия даже антибиотиками эффективна не всегда.
Еще одна неприятная инфекция – аденовирусная. Симптомы вируса схожи с проявлениями простуды или кишечной инфекции.
Врач напомнила, что лучший способ защиты – вакцинация. Кроме того, нелишним будет соблюдение правил гигиены: рекомендуется использовать антисептик, мыть руки после посещения общественных мест, а детям – не касаться лица, сообщает «Доктор Питер».
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