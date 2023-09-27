Могут навредить серьезнее ковида: шесть инфекций надо опасаться этой осенью

Есть шесть инфекций, которые могут навредить серьезнее коронавируса. Подробнее о них рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Осенью циркулируют так называемые детские болезни – ветрянка, скарлатина, коклюш, паротит. Все они очень заразны и могут надолго отправить ребенка на больничный или дать осложнения.

Опасность для взрослых и детей представляет корь. Иногда у больных развиваются пневмония, гепатит, энцефалит, снижается слух.

Третья разновидность опасных вирусов – кишечные инфекции. Их причиной становятся норовирусы, ротавирусы и энтеровирусы. Особенно опасен Вирус Коксаки. В большей степени кишечным инфекциям подвержены дети.

Также ежегодно осенью формируется новый тип гриппа. Самое тяжелое течение – у людей с ослабленным здоровьем. Надо понимать, что грипп – серьезная инфекция, которая в некоторых случаях приводит к смерти.

Кроме вирусов, в холодное время года опасны бактерии, в частности, пневмококк. Он провоцирует синуситы, отиты, пневмонии. Врач советует заранее сделать прививку, поскольку терапия даже антибиотиками эффективна не всегда.

Еще одна неприятная инфекция – аденовирусная. Симптомы вируса схожи с проявлениями простуды или кишечной инфекции.

Врач напомнила, что лучший способ защиты – вакцинация. Кроме того, нелишним будет соблюдение правил гигиены: рекомендуется использовать антисептик, мыть руки после посещения общественных мест, а детям – не касаться лица, сообщает «Доктор Питер».

Ранее мы писали, как отличить коронавирус от ОРВИ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.