09:00, 05 августа 2023
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Медлить нельзя: эти четыре симптома укажут на тромб
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Тромбы представляют собой сгустки крови, которые могут стать смертельно опасными: в один момент они способны оторваться, приводя к закупорке сосуда и блокировке кровоснабжения.
Тромбы считаются самой частой причиной инсульта. Кроме того, они приводят к инфаркту и легочной тромбоэмболии.
Потенциально опасный сгусток крови образуется обычно в вене, чаще в руке или ноге. Указать на тромб могут четыре главных симптома:
- пульсирующая или схваткообразная боль;
- припухлость;
- покраснение;
- тепло.
Также человек может заметить опухшие вены. На ощупь они будут твердыми и болезненными при прикосновении. При обнаружении перечисленных признаков следует сразу же обратиться ко врачу.
Тромбоз глубоких вен чаще всего встречается у следующих групп людей:
- старше 60 лет,
- курильщиков,
- с лишним весом;
- с диагностированным ранее тромбозом;
- у женщин, принимающих противозачаточные гормональные таблетки или заместительную гормонотерапию (ЗГТ);
- с диагнозом «рак»;
- страдающих сердечной недостаточностью.
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