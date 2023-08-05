Медлить нельзя: эти четыре симптома укажут на тромб

Тромбы представляют собой сгустки крови, которые могут стать смертельно опасными: в один момент они способны оторваться, приводя к закупорке сосуда и блокировке кровоснабжения.

Тромбы считаются самой частой причиной инсульта. Кроме того, они приводят к инфаркту и легочной тромбоэмболии.

Потенциально опасный сгусток крови образуется обычно в вене, чаще в руке или ноге. Указать на тромб могут четыре главных симптома:

пульсирующая или схваткообразная боль;

припухлость;

покраснение;

тепло.

Также человек может заметить опухшие вены. На ощупь они будут твердыми и болезненными при прикосновении. При обнаружении перечисленных признаков следует сразу же обратиться ко врачу.

Тромбоз глубоких вен чаще всего встречается у следующих групп людей:

старше 60 лет,

курильщиков,

с лишним весом;

с диагностированным ранее тромбозом;

у женщин, принимающих противозачаточные гормональные таблетки или заместительную гормонотерапию (ЗГТ);

с диагнозом «рак»;

страдающих сердечной недостаточностью.

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