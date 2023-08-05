ЗДОРОВЬЕ
09:00, 05 августа 2023
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Медлить нельзя: эти четыре симптома укажут на тромб

Медлить нельзя: эти четыре симптома укажут на тромб

© Freepik

Тромбы представляют собой сгустки крови, которые могут стать смертельно опасными: в один момент они способны оторваться, приводя к закупорке сосуда и блокировке кровоснабжения.

Тромбы считаются самой частой причиной инсульта. Кроме того, они приводят к инфаркту и легочной тромбоэмболии.

Потенциально опасный сгусток крови образуется обычно в вене, чаще в руке или ноге. Указать на тромб могут четыре главных симптома:

  • пульсирующая или схваткообразная боль;
  • припухлость;
  • покраснение;
  • тепло.

Также человек может заметить опухшие вены. На ощупь они будут твердыми и болезненными при прикосновении. При обнаружении перечисленных признаков следует сразу же обратиться ко врачу.

Тромбоз глубоких вен чаще всего встречается у следующих групп людей:

  • старше 60 лет,
  • курильщиков,
  • с лишним весом;
  • с диагностированным ранее тромбозом;
  • у женщин, принимающих противозачаточные гормональные таблетки или заместительную гормонотерапию (ЗГТ);
  • с диагнозом «рак»;
  • страдающих сердечной недостаточностью.

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Источник:Express
Тег:
#здоровье
Редакция

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