Малышева посмеялась над людьми, жалующимися на последствия коронавируса

Телеврач Елена Малышева заявила, что ей смешно, когда люди жалуются на последствия COVID-19. Она указала на то, что коронавирус внезапно стал виновником всего.

Малышева заметила: перенесшие коронавирус пациенты связывают его со всеми недугами. Она рассказала, что провалы в памяти, пропажу запаха, беременность – все связывают с этим заболеванием.

«Ферменты печени — ковид; я забеременела, потому что не пользовалась презервативами, — ковид; я ничего не помню — это ковид; я все вспомнила — ковид; у меня пропал запах — это ковид; у меня появился запах — это ковид; везде ковид. Это уже смешно», - сказала ведущая в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Ранее Малышева высказалась на тему стереотипов, связанных с употреблением алкоголя. Так, она отметила: закуска не влияет на концентрацию алкоголя. Она опровергла миф, будто нельзя понижать градус. По словам Малышевой, главное не порядок, а количество выпитого. Она опровергла информацию о том, что после употребления алкоголя можно хорошо выспаться. Качество сна в этом случае сильно ухудшится.

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