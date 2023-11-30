Лор-врач рассказал, как вылечить насморк в домашних условиях

Самостоятельно бороться с заложенностью носа можно не более трех дней, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Для этого подойдут сокращающие слизистую препараты, а также промывание антисептическими и соляными растворами.

Кроме того, положительное действие окажут маслянистые средства, которые будут смягчать, увлажнять и питать слизистую носа.

«Если вы хотите сами поправить здоровье, без помощи доктора, никто вас не связывает по рукам и ногам, но тут история в разумности и целесообразности. Если это удалось сделать за пару дней, то прекрасно», — сказал Зайцев в беседе с News.ru.

При этом он подчеркнул, что в случае, если домашнее лечение не приведет к положительному эффекту за два-три дня, следует как можно скорее обратиться к специалисту, который назначит необходимые препараты.

Ранее мы писали, что першение и боль в горле являются обычными признаками простуды, но иногда эти симптомы указывают на множество других проблем со здоровьем, включая онкологические заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.