Легко спутать с отравлением: названы самые неожиданные признаки инфаркта

Инфаркт обычно сопровождается сильной болью за грудиной и ощущением нехватки воздуха. Однако, как утверждает эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, в некоторых случаях патология проявляет себя иначе или же маскируется под другие заболевания. Об этом сообщает Life.ru.

Наиболее частыми симптомами инфаркта являются следующие:

сильная непроходящая давящая или жгучая боль за грудиной и в области сердца;

холодный пот;

тревожность;

ощущение нехватки воздуха.

При этом загрудинная боль может отдавать в левую руку, плечо, лопатку или шею.

Но эксперт подчеркивает, что иногда об инфаркте говорят и атипичные сигналы организма.

«Например, начинает сильно болеть живот или ноет нижняя челюсть, сигнализируя как будто бы о зубной боли. А может появиться чувство нехватки воздуха – без других признаков», – пояснила Екатерина Демьяновская.

Кроме того, болезнь нередко маскируется под другие патологии. Так, абдоминальная форма инфаркта может проявляться болью в животе, тошнотой и рвотой, что довольно легко спутать с острым отравлением, обострением холецистита или язвенной болезнью.

Об инфаркте могут говорить даже те симптомы, которые обычно указывают на инсульт: речь человека становится невнятной, появляются проблемы с координацией движений, но боли в области сердца нет.

Эксперт считает, что самое опасное течение инфаркта – малосимптомное или бессимптомное. Этот вид встречается у диабетиков или пациентов с ишемической болезнью сердца. В таком случае единственным признаком может быть сердцебиение или ощущение перебоев в работе органа.

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