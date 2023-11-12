Легко спутать с ОРВИ: изменение голоса может говорить о смертельной болезни

Если вы заметили, что в последнее время ваш голос стал более высоким или писклявым, то стоит обратиться ко врачу. Дело в том, что изменение голоса может стать скрытым симптомом рака лимфатической системы – лимфогранулематоза. Об этом пишет Daily Mail.

При лимфоме Ходжкина раковые клетки разрастаются в лимфоцитах. Поэтому зачастую у человека, страдающего такой патологией, увеличиваются лимфатические узлы.

В этом случае защитные лейкоциты размножаются и нередко скапливаются в определенных областях лимфатической системы, из-за чего у человека появляется отек на шее, в подмышечной впадине или в паху.

Из-за воспаления лимфоузлов и развития онкологии голосовые связки сильно напрягаются. Голос человека становится более тонким и писклявым.

Однако зачастую люди путают эти симптомы с признаками ОРВИ. Поэтому при обнаружении подобных сигналов организма необходимо незамедлительно обратиться ко врачу.

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