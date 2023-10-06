ЗДОРОВЬЕ
09:00, 06 октября 2023
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Кто рискует заболеть сахарным диабетом: проверьте себя в этом списке

Кто рискует заболеть сахарным диабетом: проверьте себя в этом списке

© Freepik

Сахарный диабет второго типа грозит нескольким категориям граждан. Их перечислила эндокринолог Зарема Джатдоева.

Речь идет о лицах с лишним весом, гражданах старше 45 лет. Люди младше этого возраста также не застрахованы от сахарного диабета: развитию заболевания способствуют малоподвижный образ жизни и наследственность.

Врач призвала следить за питанием и весом, больше двигаться и не переедать.

Чрезмерное употребление сладостей – не причина диабета, пишет News.ru. Его вызывает постоянный профицит калорий: важно, чтобы сладкое не вытесняло другие группы продуктов и укладывалось в суточную норму.

Ранее сообщалось, с чем опасно есть творог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник фото:Freepik
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