Кровь после секса: когда это повод обратиться к врачу

Кровь после секса - в некоторых случаях норма, но иногда серьезный повод обратиться к врачу. Акушер-гинеколог Николь Манерт подробно рассказала, при каком кровотечении требуется консультация специалиста, а когда можно обойтись без визита к доктору.

Это не является проблемой при сухости влагалища – трение во время секса может вызвать повреждение тканей и, как следствие, появление крови.

Легкие кровянистые выделения допускаются при приеме гормональных средств контрацепции, а также при грубом сексе. Нормой считается однократное кровотечение после долгого перерыва.

Есть случаи, когда кровь после секса требует обращения к врачу. Это может быть заражение ИППП. Кровянистые выделения бывают при воспалении органов малого таза, что случается из-за невыявленных половых инфекций.

Кровь бывает при полипах на шейке матки или внутри нее. К кровотечению приводят бактериальный вагиноз или молочница с осложнениями.

Кровоточить может миома матки – доброкачественная опухоль. Кроме того, кровь – главный симптом рака шейки матки, который не беспокоит женщину на ранних стадиях. В некоторых случаях кровь появляется из-за эрозии шейки матки, сообщает издание «Горящая изба».

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