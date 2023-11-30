Коклюш добрался до России: как распознать болезнь и обезопасить себя

С наступлением холодов жителей России атакует не только грипп, ОРВИ и ковид, но и коклюш. Специалисты рассказали о симптомах и правилах, которые необходимо соблюдать. Об этом пишет E1.ru.

Оказалось, что коварная болезнь может появиться в любом возрасте. Но взрослые переносят коклюш легче. У детей случаются приступы кашля, которые заканчиваются характерным шумным вдохом с послекашлевой рвотой.

«У детей раннего младенческого возраста коклюш может изначально проявляться в виде апноэ (остановка дыхания) или эпизодов развития цианоза (синюшность до появления кашля)», – пояснили во Всемирной организации здравоохранения.

Ранние симптомы проявляются у детей и у взрослых как обычная простуда. В разгар болезни пациенты страдают от сильного кашля, мешающего дышать, есть и спать. Кашель бывает настолько сильным, что у пациентов могут возникать переломы ребер.

Также может наблюдаться: кашель с густой слизью, мокротой, рвотой, синюшность вокруг рта во время приступа кашля, снижение аппетита, одутловатость лица, надрыв или язвочка уздечки языка. В тяжелому течению болезни относят такие симптомы: кроме сильного кашля можно заметить кровоизлияния в склеры (оболочки глаза), кровоизлияния на коже шеи, плечевого пояса, нарушение сна, вялость, раздражительно и т. д.

В целях безопасности всех, даже малышей вакцинируют от коклюша. Но если у вас нет такой возможности, то можно соблюдать простые правила: нужно избегать контакта с кашляющими людьми, а в местах массового пребывания стоит носить маски.

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