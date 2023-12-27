Когда зимой можно не носить шапку без вреда для здоровья: должны быть соблюдены 3 условия

Зимой многие люди пытаются надевать на себя все самое теплое, чтобы спасаться от морозов. Однако есть и те, кого даже природные катаклизмы не заставляют надевать термобелье, перчатки, шармы, а тем более шапки. Впрочем, даже в холодное время года, как оказалось, можно обходиться без головного убора без вреда для здоровья.

В Минздраве рассказали, что шапка необходима при сильных морозах. Но до минус пяти градусов вполне можно обойтись и без нее. Стоит учитывать также, что погода должна быть сухая и безветренная. Если хоть одно из этих условий не соблюдено, нужно укрывать голову и уши.

К слову, головной убор необходим не только для того, чтобы не заболеть, но и для сохранения здоровья волос. В холодную погоду происходит спазм кровеносных сосудов, из-за чего уменьшается питание волос, и они становятся хрупкими.

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Источник: «Российская газета».