Когда пора переставать пить кофе: выпейте чашку и посмотрите, что с вами будет через полчаса

У многих россиян есть одна популярная привычка: пить кофе по утрам. Однако этот напиток не всегда помогает взбодриться. Иногда призванный тонизировать и будить организм кофе оказывает совершенно противоположный эффект. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, почему такое может происходить.

Оказалось, что со временем у любителей кофе вырабатывается толерантность к кофеину, из-за чего вместо привычной бодрости они начинают чувствовать слабость и сонливость.

Кроме того, вызвать такое состояние может и наличие в составе теобромина. Элемент обычно содержится в сорте «робуста».

«Есть и теория «23-го километра», когда сонливость появляется не сразу, а спустя полчаса. К примеру, дальнобойщик пьет кофе, чтобы не уснуть в ночном рейсе, и через 23 километра врезается. Но эта версия не нашла подтверждения», – добавил Гинзбург.

Под конец эксперт отметил, что чем больше человек пьет кофе, тем быстрее развивается лояльность к кофеину.

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