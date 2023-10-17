Когда пора бить тревогу: что нужно знать о скудных и коротких месячных

Врач-гинеколог Наталья Боженко рассказала о причинах скудных и коротких месячных. По ее словам, укороченные менструации до 2-3 дней возможны как в норме, так и при наличии патологии. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Для начала нужно узнать, пришли ли месячные в срок или была задержка. Ведь существует риск внематочной беременности, а это состояние может угрожать жизни.

На месячные может также влиять прием антидепрессантов, некоторых растительных и гормональных препаратов, в частности контрацептивов. Возможно, у женщины установлена гормоносодержащая внутриматочная система или подкожный имплант. Это может влиять на месячные, при этом не являясь патологией.

«На регуляцию работы репродуктивной системы могут также повлиять избыточная физическая активность и резкое снижение массы тела, то есть нарушение энергетического баланса, — рассказал гинеколог.

Боженко отметила, что на длительность месячных влияет грудное вскармливание, но в этом случае можно не беспокоиться. Но на всякий случай при всех вышеописанных признаках лучше обратиться к специалисту.

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