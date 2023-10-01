Хирург объяснил, можно ли умереть из-за забытой во время операции салфетки

Пластический хирург Иван Магдалина поделился мнением о том, могут ли забытые в теле пациента предметы во время операции привести к смертельным последствиям.

Оказалось, что нередко происходят ситуации, когда внутри пациента оставляли салфетки, ножницы или марлевые тампоны. Однако это является проблемой медсестры, а не хирурга. Дело в том, что она всегда должна считать количество инструментов на операционном столе. Если количество не сходится, операционный процесс не заканчивается.

Медики также проверяют рану и достают забытый предмет. В пластической хирургии такие случаи крайне редки, пишет Пятый канал.

Врачи часто прибегают к дополнительным методам контроля — можно провести МРТ, КТ или УЗИ во время выписки из клиники.

Тем не менее, Иван Магдалина отметил, что забытые предметы в случае полосной операции могут привести к смерти пациента и иметь серьезные последствия для хирурга.

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