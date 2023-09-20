Кашель, насморк и боль: какие признаки указывают на наличие глистов у детей

Есть косвенные признаки, указывающие на наличие глистов у детей. Их перечислила педиатр Надежда Альмасри.

Самые частые паразиты у детей – это аскариды, острицы и лямблии. Они попадают в организм через грязные руки, плохо вымытые продукты, необработанное мясо, общее белье.

Часто инфекции протекают скрыто, а узнать об их наличии можно только на плановом осмотре.

Яркие симптомы при острицах – зуд в заднем проходе. Это связано с тем, что острицы ночью выползают, чтобы отложить яйца. Другие инфекции можно заподозрить по следующим признакам: кашлю, насморку, потере веса, аллергии, заложенности носа и боли в животе.

При выявлении паразитов у ребенка нужно сделать влажную уборку, продезинфицировать дом, пишет Life.ru. Важно каждый раз мыть руки перед едой и после посещения туалета, а также при возвращении с улицы.

Ранее мы писали о том, что нужно делать при ротавирусе. При соблюдении четырех правил инфекция не станет смертельной.

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