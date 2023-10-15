Кардиолог заявила, что тромбоз сопровождается отеком стопы

Врач-кардиолог из «СМ-Клиники» Анна Бирюкова раскрыла первым симптомы, указывающие на тромбоз.

Согласно ее словам, тромбоз может проявляться в ряде признаков — отек стопы, голени или всей ноги с одной стороны, а также пароксизмальная боль, которая начинается обычно в икрах.

Другие симптомы тромбоза могут включать сильную пульсирующую боль в ступне, лодыжке, под коленом или в бедре.

Бирюкова также добавила, что при развитии тромбоза пациент может заметить локальное повышение температуры кожи пораженной области. При тромбозе покровы могут покраснеть или посинеть, появится припухлость или ощущение уплотнения вен и боль, когда прикасаешься к ним.

Врач предупредила, что ранняя диагностика может помочь в своевременном устранении болезни, пишет газета «Известия».

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