Кардиолог рассказал, как пережить резкую смену погоды зимой без последствий для здоровья

Аномальные перепады температур, в ходе которых столбик термометра может подняться с минус 30 до нулевой отметки, а через два дня вновь вернуться к исходным значениям, могут негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказал заведующий кардиологическим отделением Видновской клинической больницы Дмитрий Орловский.

По его словам, большинство людей не испытывают значительных физических неудобств по этому поводу, однако те, чей организм сильно ослаблен, могут серьезно пострадать. При этом ошибочно думать, что метеочувствительности подвержены только пенсионеры.

«Остро на смену погоды, как правило, реагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей», - сказал Орловский в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он уточнил, что наиболее частыми симптомами являются головная боль, слабость, тошнота и даже кровотечения из носа, вызванные перепадами артериального давления.

Необходимо придерживаться более щадящего режима дня, избегать переутомления и стрессов, а также строго контролировать артериальное давление и пульс. Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди, отдающие в левую руку, являются поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Ранее мы писали, что профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев рекомендовал людям с хроническими заболеваниями начать принимать витамины С, Е и D, если нет противопоказаний.