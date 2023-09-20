Кардиолог объяснил, о каких проблемах со здоровьем говорит желание спать на двух подушках

Кардиолог Грант Шехян объяснил, как можно распознать возможные проблемы с сердцем и сосудами, об этом сообщает Life.ru.

По мнению врача, нездоровый цвет кожи (синюшность, бледнота) говорит о том, что в организме есть проблемы с насыщением кислородом крови. В то же время, желтушность может сигнализировать о поражении печени.

Мешки под глазами и другие отеки, которые обычно появляются под вечер и исчезают к утру, тоже говорят о проблемах с сосудами. Даже если вы любите спать на нескольких подушках, это говорит о том, что возможно, у вас проблемы малого круга кровообращения, а значит, и сердца.

Частая зевота, по словам Шехяна, тоже говорит о возможных проблемах с сердцем. Также признаками плохого кровообращения могут быть усталость, медлительность, склонность ко сну.

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