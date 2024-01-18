Капли в нос опасны для работы сердца: врач рассказала, чем лучше лечить насморк

Капли в нос опасны для работы сердца и могут привести к аритмии. Отоларинголог Клиники DocMed Светлана Марнова рассказала, чем лучше пользоваться при заложенности.

Специалист указала, что у сосудосуживающих препаратов много противопоказаний: они недопустимы при глаукоме, после операций на головном мозге и в других случаях.

Здоровым людям тоже не следует ими злоупотреблять, предупредила врач. Капли вызывают аллергию, головную боль, судороги, нарушение зрения. Есть риск развития зависимости: без них человек перестает свободно дышать.

Марнова посоветовала при заложенности использовать сильно соленый раствор, пишет Газета.Ru. Гипертонические растворы можно найти в аптеках. Если такое средство не помогает, стоит прибегнуть к сосудосуживающим препаратам, но применять их строго по инструкции.

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