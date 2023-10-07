Каким вырастет ребенок, на которого часто кричали: ученые пришли к шокирующему выводу

Дети, на которых часто кричали в детстве, склонны во взрослой жизни к наркомании, алкоголизму, совершению преступлений и депрессии. К таким выводам пришли ученые в США.

Они учитывали результаты 166 предыдущих исследований. Сейчас установлено, что наибольший вред на ребенка оказывают физическое и сексуальное насилие. Однако новые выводы ученых говорят о том, что крик и оскорбления так же разрушительны.

При частых криках в детстве, вырастая, люди оказываются в два раза более склонны к наркомании и совершению преступлений. Даже обидное прозвище или характеристика способны привести к психологической травме.

Исследователи отмечают, что воздействие эмоционального насилия недоценено: в действительности, оно очень распространено и опасно, пишет The Guardian.

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