Какие виды рака могут передаваться по наследству: рассказала врач-онколог

Почти любой вид рака может передаваться из поколения в поколение. Так, по словам врача-онколога Юлии Шубиной, чаще всего по наследству переходит рак молочной железы, сообщает РИА «ФедералПресс».

Реже это происходит с раком легких. То же самое касается рака шейки матки. Для того чтобы определить наличие генетической причины недуга, необходимо провести медицинское обследование того члена семьи, кто им страдал.

Врач посоветовала пройти обследование тем, у чьих мам или бабушек был выявлен рак молочной железы или яичников. Насторожиться следует и тем, чьи папа или дедушка сталкивались с медуллярным раком.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала основные правила употребления жидкости перед сном. Их необходимо соблюдать для того, чтобы не было ночных пробуждений и утренних отеков.