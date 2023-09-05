Какие три черты характера мешают человеку нормально спать

Ученые выделили три личностных черты, которые мешают человеку высыпаться. Для этого специалисты проанализировали данные о качестве сна 657 человек.

Они пришли к выводу, что негативное влияние на сон оказывают макиавеллизм, психопатия и нарциссизм. Нарциссизм предполагает наличие у человека гордыни, самовлюбленности. Личность с макиавеллизмом не обладает эмпатией, она пренебрегает нравственностью и сосредотачивается на собственных интересах.

Понятие «психопатия» включает асоциальное поведение, эгоизм, бессердечность, импульсивность.

Согласно выводам ученых, макиавеллизм и психопатия связаны с бессонницей или низким качеством сна. Как именно это влияет, ученые не выяснили.

Результаты, полученные учеными, помогут выработать подходы к лечению проблем со сном путем воздействия на черты человека через психотерапию.