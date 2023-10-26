Какие признаки указывают на недостаток воды в организме: врач назвал норму

Врач рассказала о том, как понять, что вашему организму не хватает воды. Есть несколько признаков, которые подскажут о проблеме. Об этом сообщает Москва 24.

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что при недостаточном потреблении воды наблюдается сухость кожи. Из-за этого появляется обезвоживание, сухими становятся волосы и локти. О недостатке воды в организме также говорит усталость, слабость, вялость и снижение работоспособности.

Специалист рекомендует употреблять в день 30 миллилитров воды на килограмм веса.

«То есть в целом взрослый человек должен выпивать примерно 2–2,5 литра жидкости», – объяснила врач.

Ранее врач назвала две ошибки, которые не дают похудеть.

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