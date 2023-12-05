ЗДОРОВЬЕ
06:00, 05 декабря 2023
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Какие привычки могут вызвать рак печени: отвечает онколог

Какие привычки могут вызвать рак печени: отвечает онколог

© Freepik

Рак печени является одной из самых распространенных форм рака. Возникновению заболевания способствуют алкоголь и жирная пища.

По словам врача-онколога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина, этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80% массы печени.

Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление свинины или утки, а также другой жирной пищи. Опасность представляют также химические добавки, содержащиеся в продуктах питания.

Еще одной причиной развития рака могут стать вирусные инфекции, например, гепатит В и гепатит С либо цирроз печени, сообщает News.ru.

Ранее мы писали, что в одну из московских клиник поступила женщина с крайне редкой патологией — у пациентки обнаружили эмбрион в печени. Жительнице столицы пришлось делать операцию, чтобы сохранить здоровье.

Источник фото:Freepik
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